شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: سنساعد الأمريكيين على مغادرة إسرائيل.. وارتفاع الوفيات إلى 27 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي، الخميس، إن عدد الأمريكيين الذين تأكد مقتلهم في الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» في إسرائيل في مطلع الأسبوع ارتفع إلى 27 وإن 14 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة سترتب رحلات طيران عارض إلى أوروبا بدءاً من الجمعة للأمريكيين الراغبين في مغادرة إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن الخميس، أن 25 أمريكياً على الأقل قُتلوا في الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل.

جاءت تصريحات بلينكن خلال زيارة لإسرائيل، بهدف إظهار التضامن معها.

وفي بيان مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بلينكن، إن واشنطن تعمل عن كثب مع إسرائيل لتأمين إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 22 أمريكياً منذ بدء هجوم حماس.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، مقتل 14 أمريكياً على الأقل، مؤكداً في الوقت ذاته وجود آخرين بين الرهائن الذين تحتجزهم حركة «حماس».

في سياق متصل قال الرئيس بايدن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع في إسرائيل، مضيفاً أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، الأربعاء.

وهذا رابع اتصال هاتفي بين الطرفين في الأيام الأخيرة.