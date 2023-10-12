شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تمنع إيران من الوصول إلى 6 مليارات دولار بسبب حرب غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس: إن واشنطن تفرض رقابة صارمة على أموال إيرانية قيمتها ستة مليارات دولار منقولة من حساب بنكي بكوريا الجنوبية إلى آخر في قطر ضمن اتفاق لتبادل الأسرى في وقت سابق هذا العام، في حين ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مصادر أن مسؤولين أمريكيين وقطريين اتفقوا على منع إيران من الوصول إلى هذه الأموال، في ضوء هجوم حركة حماس على إسرائيل.

وذكر بلينكن خلال حديثه في مؤتمر صحفي في تل أبيب أن الأموال لم تُنفق أو تُسحب حتى الآن.

في الأثناء، قال موقع نورنيوز الإيراني: إن طهران متاح لها الوصول بشكل كامل إلى أموالها التي تم تحويلها إلى بنوك قطرية الشهر الماضي، على الرغم من بعض التقارير التي تفيد بأن واشنطن والدوحة اتفقتا على منع إيران من الاستفادة من مبلغ الستة مليارات دولار. وقال الموقع الإخباري المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: «لم يطرأ أي تغيير على وصول إيران إلى أموالها الخارجية في البنوك القطرية، ولا يزال الاتفاق الحالي ساري المفعول».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مصادر أن مسؤولين أمريكيين وقطريين اتفقوا على منع إيران من الوصول إلى حساب بقيمة 6 مليارات دولار.

واتفق المسؤولون الأمريكيون والحكومة القطرية على منع إيران من الوصول إلى حساب بقيمة 6 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في ضوء هجوم حركة حماس على إسرائيل، حسبما قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو للديمقراطيين في مجلس النواب، الخميس، وفقاً لشخصين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.

ويأتي قرار عدم السماح بالوصول إلى الأموال بعد أسابيع قليلة من إعلان الحكومتين الأمريكية والإيرانية عن اتفاق لتقديم المساعدات الإنسانية كجزء من صفقة تبادل أسرى تهدف إلى تخفيف الأعمال العدائية في المنطقة.

وكان على المسؤولين الأمريكيين الموافقة على كل معاملة بموجب الاتفاقية، حيث يتم تمويل الصندوق من مبيعات النفط الإيراني.

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطاً متزايدة من الحزبين في الكابيتول هيل لمنع إيران من استخدام الأموال، وسط تدقيق في علاقات طهران بحماس.