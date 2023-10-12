هشام الحلبي: حفل تخرج الكليات العسكرية رسالة ردع لكل من يحاول استهداف مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن حفل التخرج يكون يوم عيد لكل فرد مقاتل، خاصة تلك الدفعة التي تتزامن مع اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة.

وقال الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن حفل التخرج تجاوز البعد البروتوكولي للقسم، إذ أن حجم العرض كبير، والقوات المشاركة ضخمة، بالتزامن الدقيق في دخول هذه القوات بأعدادها الضخمة وتماسكها القوي في العرض هي رسالة ردع لكل من تسول له نفسه أو يفكر في أن يعادي الدولة المصرية.

وأضاف اللواء طيار هشام الحلبي، أن حفل اليوم تجاوز البعد البروتوكولي الذي يحدث في أي دولة إلى رسالة ردع قوي جدا أن من يستهدف مصر سيدفع ثمنًا ثقيلُا للغاية.

وتابع اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن المنطقة العربية والشرق الأوسط في أسوأ حالاتها، ومشتعلة بشكل غير طبيعي، بسبب قوى خارجية هي التي تهدف إلى وصول المنطقة العربية إلى هذا الأمر.