هشام الحلبي: الرئيس السيسي أكد دعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط تفريغ غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية بمثابة يوم عيد لهم.

وتابع الحلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة صدى البلد "حجم العرض اليوم ويحمل رسالة ردع واضحة"، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط في أسوأ حالتها خلال هذه الفترة.

وأوضح اللواء طيار هشام الحلبي، أن رسالة الرئيس السيسي أكدت دعم القضية الفلسطينية، كما أشارت إلى رفض مخطط إلى تفريغ غزة، باعتباره تفريغ للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن ما يحدث في غزة يخالف القوانين الدولية.

وأضاف اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الدولة المصرية متماسكة وتسيطر على حدودها بشكل كامل، مصر تتألق دائما حتى ولو في الأزمات.