خالد أبو بكر: عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لمصر لا مجال للخلاف.. نحن واحد خلف رجل واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد أبو بكر، إن هناك توترات كبيرة على كل حدود الدولة المصرية، وهو ما يستلزم الحفاظ على الأمن القومي المصري، فهناك القضية الفلسطينية والملف الليبي، موضحًا: "منذ أن تولى الرئيس السيسي الحكم وهو لابد أن يواجه هذه المشكلات، فهذا الأمر قدر وعبء شديد جدا".

وأضاف أبو بكر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر فضائية "on"، مساء الخميس: "ومع ذلك، لنبقى صامدون، والرئيس السيسي قال إن من سيحمي مصر معه هو الشعب المصري"، مشددًا على أهمية أن نتعقل ونفكر في كل الظروف من حولنا ونرى أهمية الوحدة في الوقت الراهن.

وتابع: "عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري لا مجال خلاف، نحن واحد خلف رجل واحد، وبذلك نحفظ بلدنا ونرى المشهد الجميل الذي رأيناه في حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية العام الجاري 2023، وبذلك أيضا، لن تنجم أمهات الشهداء على فقد أبنائهن، إذ سيشعرن بأن دماء أبنائهن لم تذهب هدرا، فكلنا نحب البلد وهمنا الأول والأخير هو الحفاظ على هذا المجتمع، وهذا أمر شاق وصعب وكان الله في عون القيادة في هذا التوقيت".