اللواء نصر سالم: أهالي فلسطين لن يفرطوا في بلدهم.. وأرضنا ليست جزءا من الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، إن حفل تخرج الكليات العسكرية يحمل مشهدا مؤثرا وهو تسليم الراية بين الدفعات.

وتابع سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة صدى البلد "، مساء الخميس: الرسالة واضحة أرضنا لا يمكن أن تكون جزء من حل القضية الفلسطينية، إضافة إلى أن أهالي غزة متمسكون بأرضهم"، مردفا "التراب المصري أغلى من حياة المصريين أنفسهم، ومتيقنون أن أشقائنا الفسلطينين لن يفرطوا في أرضهم".

وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع السابق: "مع أشقائنا في فلسطين قلبا وقالبا حتى ينالوا حقوقهم، العالم يكيل بمكيالين، أقوى سلاح ردع أن تكون صاحب الحق والشعب الفلسطيني هو صاحب الحق".