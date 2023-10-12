شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد زين الدين: كلمة الرئيس السيسي كشفت أمام العالم موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، حملت العديد من الرسائل الهامة وفي مقدمتها حرص مصر الدائم على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

وأشار، إلى أن حرص الرئيس في تناول القضية في الفلسطينية في خطابه تأكيد على أنها محور اهتمام الدولة المصرية وشغلها الشاغل، وأنها لن تتأخر عن مساندتها بكافة الطرق.

وقال زين الدين: تناول القضية الفلسطينية وتطوراتها والتأكيد على ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات يشير إلى اهتمام مصر وحرصها في الدفاع عن الأمة العربية، والسعي نحو تحقيق الأمن القومي بالمنطقة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية دعوة مصر لضرورة وقف القتال، وتجنيب المدنيين والأطفال من الصراع الدائر حاليا، مشددا على كل القوى الدولية التدخل لوقف الصراع والتهدئة.

وفي السياق ذاته أشاد محمد زين الدين، بالجهود المصرية في تقديم كافة أنواع الإغاثة للشعب الفلسطيني، والتواصل مع كافة الفاعلين في المنطقة لحل الأزمة الراهنة، والحفاظ على حق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة.