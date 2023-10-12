شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: كلمة الرئيس السيسي وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تخريج الكليات العسكرية.

وقال مطر: "كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عبرت عن الشعب المصري، كما أنها طالبت بحق الشعب الفلسطيني ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته".

وأشار مطر إلى أن الرئيس السيسى دعا كافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي.

ووجه مطر الشكر للرئيس السيسى لإيضاحه خلال كلمته الفرق بين استقبال لاجئين، مؤكدا أن هناك فرقا شاسعا بين استضافة الأشقاء فى مصر وبين النزوح الذي يعد تصفية للقضية الفلسطينية.

وأكد مطر أن الدولة المصرية موقفها ثابت وراسخ إزاء القضية الفلسطينية، وتنادي دائما بالسلام الشامل وإقامة دولة فلسطين على أساس حدود يونيو 1967.

وشدد مطر على أهمية تكاتف جميع القوى السياسية وراء القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأوقات الراهنة.