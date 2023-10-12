شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي شاملة وداعمة للسلام العادل والمستدام بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب حاتم المليجي عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية، مشدداً على أن مصر على استعداد للقيام بدور الوساطة بين جميع الأطراف من أجل العودة إلى مائدة المفاوضات مرة أخرى، وإحياء خيار السلام.

كما أشاد النائب حاتم المليجي، بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقى والمستدام للشعب الفلسطيني.

وقال النائب بمجلس الشيوخ، إن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتسعى دائمًا للتوصل لحل وتسوية عبر المفاوضات التى تفضى إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال النائب بمجلس الشيوخ، إنه لا يمكن لأحد المزايدة على الموقف المصري الداعم عبر التاريخ للقضية الفلسطينية، محذرًا من أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ينتهك كافة المواثيق الدولية.