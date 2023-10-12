شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق عبد العزيز: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل لإنقاذ فلسطين من جرائم ضد الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، مؤكداً أنها رسائل للمجتمع الدولى بضرورة التكاتف وإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي تمارس ضدة أشرس الجرائم اللإنسانية في غزة .

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس السيسي وضع الجميع أمام مسئولياته مؤكدا علي عقيدة مصر التي لا تحيد في الدفاع عن قضايا الوطن العربي وعلي رأسها القضية الفلسطينية ، والتي قدمت مصر الغالي والنفيس علي مدار تاريخها في الدفاع عن القضية القومية الكبري وهى حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد عضو الشيوخ بأن الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الدائم في الدعوة للسلام كمنهج مصرى، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه مناطق كثيرة في العالم وعلي رأسها منطقتنا العربية، وإلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الصراعات.

وثمن عبد العزيز من الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس السيسي في سبيل إنقاذ الأبرياء من المدنيين وإيجاد سبل فورية لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية، إلى المدنيين في غزة، الواقعين تحت المدافع وصواريخ القوات الإسرائيلية.

ووجه عبد العزيز الشكر والتقدير لأبناء الجيش المصري العظيم حصن الوطن ودرعه، الباسل الذي يحفظ أمن والكرامة واستقرار هذا الوطن بعزيمة لا تلين، وإيمان راسخ في الحفاظ علي مصر وشعبها وأرضها، مؤكداً بأن شعب مصر خلف رئيسه وجيشه العظيم في خندق واحد.