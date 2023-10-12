شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل الديمقراطى: كلمة الرئيس كانت واضحة لكل المتربصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن كلمات الرئيس فى حفل تخرج الكليات العسكرية كانت واضحة، ومحددة وضع فيها النقاط على الحروف وأرسل منها رسالة واضحة لكل المتربصين بأمتنا وقضيتنا الفلسطينى بأن مصر لن تتخلى عن امتها العربية وقضيتها المركزية

أكد رئيس حزب الجيل أن الرئيس حذر من سعى أطراف متعددة لتصفية القضية الفلسطينية رافضا بشكل قاطع تلك المخططات التى تهدف إلى حصار غزة وتجويعها وقطع المياه والكهرباء عنها وقتل المدنيين العزل بغارات متتالية من الطائرات العسكرية الاسرائيلية لإجبارهم على ترك أراضيهم والرحيل إلى سيناء

واوضح الشهابي أن الرئيس أعلن بوضوح أنها استقبلت ضيوف بالملايين وعلى استعداد لاستقبال آخرين يبحثون عن الأمن والامان فيها مشددا الرئيس على ان هذا لا ينطبق على قضية قطاع غزة مشيرا إلى هذا يعنى تصفية القضية الفلسطينية وهو ما لا تقبله مصر ولن يقبله الفلسطينيين أيضا اضاف الشهابي أن الرئيس دعا إلى عدم الانحراف بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ "أوسلو"، والمبادرة العربية للسـلام، ومقـررات الشـرعية الدوليـة.. إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار، وإلى صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم، صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق.

أشار رئيس حزب الجيل دعا فى كلمته القوية ، كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورًا للمسار التفاوضي، تجنبًا لحرائق ستشتعل فلـن تتـرك قاصـيًا أو دانيًا إلا وأحرقته وأعلن الرئيس استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة، وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.

أكد الشهابي أن الرئيس كان فى كلمته كبير العرب فهو رئيس مصر قائدة امتها العربية عندما أكد السلام خيار مصر الاستراتيجى وأنها لن تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وستحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وستعمل على تأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية موضحا أنه موقف مصر الثابت والراسخ، وانه عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا ..مطالب بضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لأبناء الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولى بشكل عاجل أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد؛ ويعمل من أجل السلام

واضاف ناجى الشهابي أن الرئيس دعا الشعب المصرى إلى اليقظة ومتابعة ما يدور وطالبه بالتكاتف لتحقيق أهدافنا ومنع الأعداء من تنفيذ مخططهم