شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر: تصريحات الرئيس السيسي تؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - سياسة مصر الخارجية تهدف إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بتصريحات الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، بأن موقف الدولة المصرية ثابت وراسخ بشأن تأمين حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، موضحة أن سياسة مصر الخارجية تهدف إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون.

وأشارت جيهان مديح، في بيان لها، إلى أن موقف الدولة المصرية واضح وثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، موضحة أن القيادة السياسية تحرص دائما على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية.

وأشادت رئيس حزب مصر أكتوبر بموقف الدولة المصرية في تكثيف التنسيق والتشاور مع مختلف دول العالم للتوصل السريع لحلول سريعة تضع حلا للمعاناة التي يمكن يعيشها الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدة ضرورة التوصل لحلول تؤدي إلى عدم التصعيد لأوضاع أكثر خطورة مما يعرض حياة المدنيين للخطر.

وأكدت جيهان مديح موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وتأكيدها الدائم على ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن مطالبتها المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف بناء المستوطنات.

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر دعوة الرئيس السيسي لكافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي.