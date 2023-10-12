شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى أكدت موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023، تضمنت العديد من الرسائل، أبرزها موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية.

وأضاف غنيم، فى بيان له، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم، كافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضى، تأكيد من القيادة السياسية على ضرورة إعلاء صوت العقل والوقف الفورى للاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضعت الأمور فى نصابها ومسارها الصحيح، بداية من حق الشعب الفسطينى، ووقف العدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال، وضبط النفس وإخراج الأطفال والنساء من الأزمة.

وأكد السعيد، أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، ولا يقبل المزايدة ، والدولة المصرية تلعب دورا محوريا على مر التاريخ في القضية الفلسطينية التي تعتبرها هي الشغل الشاغل في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية.