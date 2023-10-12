شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: كلمة الرئيس السيسى أكدت موقف مصر من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينة، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته اليوم أثناء تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس تضمنت العديد من الرسائل أبرزها حرص مصر على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والحفاظ على أراضيه، والتأكيد على ضرورة أن يلتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين والاعراف الدولية فيما يتعلق بحماية المدنيين، وأهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة بكافة الطرق الدبلوماسية وفي اطار حدود القانون الدولي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس تضمنت أيضا التأكيد على أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى ولا مجال للتهاون أو التفريط فيه، وذلك برسائل قاطعة وحاسمة للداخل والخارج بقدرة مصر في حماية أمنها القومي والذي يعد في مقدمة أولويات القيادة السياسية والمساس به تحت أي ظرف هو خط أحمر، وعكست الثقة العربية فيما تقوم به مصر من جهود فى المنقطة، والتي دائما ما كانت في صدارة الدفاع عن الأمة العربية وركيزة استقراره.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الكملة ألقت الضوء على ضرورة الوعي بالمساعي الخبيثة والرامية لإجهاض القضية الفلسطينية ونضالها حتى إفراغها من مضمونها، وأبرزت حقيقة ما يُحاط بمصر من تحديات على مستوى حدودها الشرقية والغربية والجنوبية، ورغم ذلك آمنة بقيادتها وشعبها الواعى.