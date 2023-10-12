شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: كلمة الرئيس السيسي رسالة قوية للقوى الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية، يحمل رسائل هامة إقليميا ودوليا وداخليا، موضحا أنه بالنسبة للداخل فهي رسائل طمأنه للشعب المصري والتأكيد علي جاهزية قواته المسلحة للحفاظ علي وحدة الوطن وسلامة أراضيه، وأن الرئيس السيسي يؤكد علي ما أثبتته كل الأحداث أن القوات المسلحة ستظل الدرع والسيف للوطن.

وتابع الحزب فى بيان له: "خطاب الرئيس بمثابة الرسالة القوية إقليميا ودوليا بأن الدولة المصرية تفخر بالمؤسسة العسكرية، والتي تعتبر رمانة الميزان لكل المنطقة التي تموج بالصراع، كما أنها رسالة لكل القوي الدولية بأن المؤسسة العسكرية التي حققت نصر أكتوبر لها ثوابت أهمها هي قدسية الدفاع عن أرض وتراب الوطن".