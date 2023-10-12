شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: كلمة الرئيس السيسى تضمنت رسائل هامة للمجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، تضمنت العديد من الرسائل للمجتمع الدولى.

وأكد هندى، على أن أبرز ما جاء فى الكلمة من رسائل ضرورة التكاتف وإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي تمارس ضدة اشرس الجرائم اللانسانيه في غزة فى صمت رهيب وغريب من قبل المجتمع الدولى.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الدولة المصرية بذلت ولا تزال جهود كبيرة علي مدار تاريخها للدفاع عن القضيه القوميه الكبري وهى حقوق الشعب الفلسطينى، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم، على موقف مصر الدائم في الدعوى للسلام كمنهج مصري.

وأشاد هندى، بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لإنقاذ الأبرياء من المدنيين وإيجاد حلول فوريه لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائيه ، الي المدنيين في غزة ، الواقعين تحت المدافع و صواريخ القوات الإسرائيلية الغاشمة.