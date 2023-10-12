ماكرون: الأولوية لتجنب تمدّد الصراع في غزة وبخاصة إلى لبنان

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الأولوية لتجنب تمدّد الصراع في غزة وبخاصة إلى لبنان".

ورأى أنّ "لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها من خلال القضاء على التنظيمات المسلحة بما فيها حماس، من خلال ضربات دقيقة لكن مع الحفاظ على التجمعات المدنية لأن هذا هو واجب الديموقراطية".

وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.