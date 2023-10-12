البيت الأبيض: أميركا تراقب عن كثب حزب الله ولا تريد توسع رقعة الصراع في غزة

أعلن البيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة تراجع دوما العقوبات على إيران وتراقب حزب الله عن كثب ولا تريد توسع رقعة الصراع في غزة".

وكشف أن "لا دليل محددا على تورط إيران في الهجوم على إسرائيل لكنها متواطئة بشكل عام".

وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.