الحلبي: استمرار إقفال المدارس والمهنيات يوم غد في المناطق الجنوبية الحدودية

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا، أشارت فيه إلى أنّه "مع استمرار تردي الأوضاع الأمنية والعسكرية في منطقة الجنوب، أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة ، يوم غد الجمعة في 13 تشرين الأول في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية".

ودعا الوزير الحلبي إلى "متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم، لرصد التطورات الميدانية، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي".