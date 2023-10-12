الخارجية الروسية: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية هي انتهاك جسيم لسيادة سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّ الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكل انتهاكًا جسيما لسيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي. وفي بيان لها، أشارت إلى أنّه "في سياق التفاقم الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تصعيد مسلح في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ويجب عدم السماح بذلك تحت أي ظرف من الظروف".

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