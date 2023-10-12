حكومة بريطانيا أكّدت أنها سترسل تجهيزات عسكرية إلى شرق المتوسط لـ"دعم إسرائيل ومنع التصعيد"

أعلنت الحكومة البريطانية أنها سترسل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية وطائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، "لدعم إسرائيل وتعزيز الأمن الإقليمي ومنع أي تصعيد"، في ظل الحرب مع الفلسطينيين.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان، أنه "إلى جانب حلفائنا، سيدعم نشر قواتنا العسكرية ذات المستوى العالي الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من التصعيد".

وأشار إلى أنّه "ستبدأ الدوريات البحرية وطائرات المراقبة العمل في المنطقة اعتبارا من الجمعة لرصد التهديدات للاستقرار الإقليمي، مثل نقل الأسلحة إلى جماعات إرهابية".

وأوضح أن التجهيزات تشمل طائرة من طراز "بي 8" وسفينتين تابعتين للبحرية الملكية، وثلاث مروحيات من طراز "ميرلين" وسرية من مشاة البحرية الملكية.

وقالت الحكومة إن العسكريين سيكونون في وضع تأهب لتقديم "دعم عملي" لإسرائيل وضمان "الردع".

وأضاف سوناك "ستدعم فرقنا العسكرية والدبلوماسية في أنحاء المنطقة الشركاء الدوليين لإعادة إرساء الأمن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى آلاف الضحايا الأبرياء لهذا الهجوم الهمجي من حماس".

كما أعلنت لندن الخميس تنظيم رحلات جوية لإجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل إلى المملكة المتحدة.