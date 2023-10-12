إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي جراء هجوم حزب الله أمس عند الحدود مع لبنان

أكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي من الجيش الإسرائيلي، جراء استهداف بصاروخ موجّه من قبل حزب الله على الحدود مع لبنان يوم أمس في الضهيرة.

وأمس، أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّه "في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية يوم الاثنين الموافق في 09/10/2023 والتي أدّت إلى ‏استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين وهم الشهداء: حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج. قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم الأربعاء 11/10/2023 باستهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح. ".

وأكّد أنّ المقاومة الإسلامية "ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء".