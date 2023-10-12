بايدن ندد بوصف ترامب لحزب الله بـ"الذكي": الوقت غير مناسب للثناء على الذين يسعون لتدمير إسرائيل

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بوصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لحزب الله بـ"الذكي جدا"، في تصريح جاء بعد استهداف عناصر الحزب جنود إسرائيليين عند الحدود اللبنانية، في أعقاب الهجوم الذي شنته "حماس" ضد إسرائيل قبل ستة أيام.

وذكر بايدن في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "دعم بلدنا لإسرائيل حاسم ولا يتزعزع"، وليس هذا بالوقت المناسب للثناء على الذين يسعون لـ"تدميرها".

وأدلى ترامب بهذه التعليقات أمام أنصاره في وست بالم بيتش في معرض توجيهه انتقادات للبيت الأبيض.

وهاجم ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وأشار إلى أنّ "نتانياهو لم يكن مستعدًا وإسرائيل لم تكن مستعدة"، في إشارة إلى الفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة.

وذكر في إشارة إلى الفشل الاستخباري الإسرائيلي: "عندما نتحدث عن المخابرات، يجب أن يكونوا منظمين للغاية لأنهم يقاتلون قوة كبيرة جدًا، ربما في إيران، لكن هذا شيء لم يكن لديهم".

وأشار ترامب إلى أنه "سمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يقول: نأمل ألا يهاجم حزب الله من الشمال، فهذه نقطة الضعف".

ووصف غالانت بأنه "غبي" بقوله: "حزب الله ذكي جدًا، ولديهم (إسرائيل) وزير دفاع يقول: أتمنى ألا يهاجمنا حزب الله من الشمال، من سمع عن غبي يقول مثل هذا الكلام؟".