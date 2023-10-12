"رويترز": بريطانيا سترسل سفينتين حربيتين إلى شرق المتوسط وستبدأ طلعات جوية ضمن دعمها العسكري لإسرائيل

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن "بريطانيا سترسل سفينتين حربيتين إلى شرق المتوسط وستبدأ طلعات جوية ضمن دعمها العسكري لإسرائيل". وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.

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