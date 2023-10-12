رأفت مرّة: التفاصيل التي قدمها أبوعبيدة بعثت رسائل طمأنة للفلسطينيين والعالم بقدرات المقاومة

ذكر المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في ​لبنان​ رأفت مرّة، أنّ "التفاصيل الدقيقة التي قدمها الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعثت رسائل طمأنة للفلسطينيين والعالم بقدرات المقاومة وتفكيرها الاستراتيجي وتخطيطها الواعي، كما بعثت تهديدًا للاحتلال ليعرف ما سيواجه اذا فكر بالعدوان البري".

وفي وقت سابق، أشار أبو عبيدة، الى أن "معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية سيف القدس التي وحدت الساحات الفلسطينية".

وأكد أبو عبيدة، أن "المعركة يجب أن يكون عنوانها الأقصى والقدس وأدخلنا فيها ملف الأسرى، ووتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورت في ما يتعلق بمستقبل الصراع مع العدو".

ذكر أن "معركة طوفان الأقصى بدأت انطلاقا من تحليل منطقة العمليات مثل الأرض والطقس وتأثيرهما"، مضيفاً "عملية طوفان الأقصى اشتملت على إطلاق 3500 صاروخ وقذيفة مدفعية استهدفت فرقة غزة".

وتابع أبو عبيدة "عملية طوفان الأقصى مستمرة، وأقول لأسرانا إن ما لدينا من أوراق سيكون ثمنا لحريتكم".