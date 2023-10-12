ذكر ساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، أنّ "أميركا جاهزة لدعم اسرائيل عسكريًا من خلال ارسال حاملة الطائرات وتوجيه رسالة حازمة لإيران ولحزب الله".
ولفت، في تصريح عبر قناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "لا مصلحة لحزب الله بالدخول في الحرب، والهجوم العسكري البري الاسرائيلي على الارض سيبدأ"، موضحًا أنّ "العملية العسكرية الاسرائيلية تشكل محاولة لردع حماس".
ويأتي كلام شينكر في ظل استمرار عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية والغارات الإسرائيلية المكثّفة على قطاع غزّة.
كانت هذه تفاصيل خبر شينكر: أميركا جاهزة لدعم اسرائيل عسكريًا من خلال ارسال حاملة الطائرات وتوجيه رسالة حازمة لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.