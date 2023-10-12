شينكر: أميركا جاهزة لدعم اسرائيل عسكريًا من خلال ارسال حاملة الطائرات وتوجيه رسالة حازمة لحزب الله

ذكر ساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، أنّ "أميركا جاهزة لدعم اسرائيل عسكريًا من خلال ارسال حاملة الطائرات وتوجيه رسالة حازمة لإيران ولحزب الله".

ولفت، في تصريح عبر قناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "لا مصلحة لحزب الله بالدخول في الحرب، والهجوم العسكري البري الاسرائيلي على الارض سيبدأ"، موضحًا أنّ "العملية العسكرية الاسرائيلية تشكل محاولة لردع حماس".

ويأتي كلام شينكر في ظل استمرار عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية والغارات الإسرائيلية المكثّفة على قطاع غزّة.