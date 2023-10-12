«لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا» .. السيسي: حين كانت الحرب كنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمر المهم أن تظل مصر صامدة وثابتة ومتفائلة بالله سبحانه وتعالى.

وأضاف خلال كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية: "حين كانت الحرب كنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا، واليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعى لإقرار السلام القائم على العدل".

وأضاف : مصر تدير سياستها بشكل يهدف في الأول والآخر إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون، وهذه سياستنا قبل الفترة التي توليت فيها المسئولية ولا نتطلع أبدًا خارج حدودنا القائمة.

وتابع: لم يكن لمصر تطلعات لتجاوز هذه الحدود أو الطمع في أرض أو قدرات الآخرين، وكنا دايمًا راضيين باللي أعطاهولنا الله سبحانه وتعالى.