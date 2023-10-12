شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: سنرسل تجهيزات عسكرية إلى المتوسط لدعم إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، نشر تجهيزات عسكرية للمراقبة البحرية والجوية في شرق البحر الأبيض المتوسط «لدعم إسرائيل وتعزيز الأمن الإقليمي ومنع أي تصعيد»، في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».

وقالت الحكومة في بيان: «ستبدأ الدوريات البحرية وطائرات المراقبة العمل في المنطقة اعتباراً من، الجمعة، لرصد التهديدات للاستقرار الإقليمي، مثل نقل الأسلحة إلى جماعات إرهابية».

من جهة أخرى قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، الخميس، إن بريطانيا ستسهل إتاحة رحلات جوية لمساعدة بريطانيين على مغادرة إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن أول رحلة من تلك الرحلات من المقرر أن تغادر تل أبيب، الخميس.

وذكر البيان: «ستكون الأولوية في تلك الرحلات للبريطانيين المعرضين للخطر. في تلك المرحلة سنتواصل مع من تنطبق عليهم مواصفات استقلال تلك الرحلات بشكل مباشر، ولا يجب أن يتوجه أي بريطاني للمطار دون الاتصال».

وأضاف أن الرحلات ستكون متاحة للبريطانيين ولمزدوجي الجنسية، كما سيمكن لمن يعولونهم السفر أيضاً إذا جاؤوا مع بريطاني يعيش عادة في المملكة المتحدة.

وأشار البيان إلى أن تلك الرحلات تجارية، وكلفة تذكرتها 300 جنيه استرليني (369.12 دولار).