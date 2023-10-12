شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الإسرائيليون «لا يرغبون» في نشر قوات أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنّ الولايات المتحدة لا تعتزم نشر قوات في إطار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مشيراً إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية نفسها «لن ترحّب» بمثل هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: «لا توجد نية للقيام بذلك، ولا توجد خطة للقيام بذلك، وبصراحة تامة، لا يرغب الإسرائيليون في رؤية جنود أمريكيين مشاركين في هذا النزاع».