شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يدعو إسرائيل إلى رد «عادل» على عملية «حماس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إسرائيل إلى رد «قوي وعادل» على العملية التي شنتها حركة «حماس» السبت، مؤكداً أن بلاده ستقوم بكل ما في وسعها لتأمين الإفراج عن الرهائن الذين خطفتهم الحركة.

وقال في خطاب متلفز، إن «الرد الوحيد على الإرهاب، الرد الوحيد الممكن، هو دائماً رد قوي وعادل»، مضيفاً: «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية»، ودعا ماكرون إلى أن تكون «الضربات دقيقة لكن مع الحفاظ على التجمعات المدنية؛ لأن هذا هو واجب الديمقراطية».

وتوجه إلى عائلات الفرنسيين المخطوفين بالقول، إن باريس «ستقوم بكل الممكن إلى جانب السلطات الإسرائيلية وشركائنا لعودة هؤلاء آمنين إلى منازلهم».