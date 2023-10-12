شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يندد بوصف ترامب ل«حزب الله» ب«الذكي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، بوصف سلفه دونالد ترامب لحزب الله ب«الذكي جداً»، بعد تبادل عناصر الحزب النار مع جنود إسرائيليين عبر الحدود اللبنانية، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على الدولة العبرية قبل ستة أيام، وفق ما نقل متحدث باسمه.

واتهم ترامب أيضاً خلال مناسبة انتخابية في فلوريدا إدارة بايدن بتمويل هجوم حركة «حماس»، نتيجة صفقة تبادل السجناء التي نفذتها مع إيران الداعمة لحماس وحزب الله. وقال بايدن في منشور على منصة «إكس»، إن «دعم بلدنا لإسرائيل حاسم ولا يتزعزع. وليس هذا بالوقت المناسب للثناء على الإرهابيين الذين يسعون إلى تدميرها». وأدلى ترامب بهذه التعليقات أمام أنصاره في وست بالم بيتش في معرض توجيهه انتقادات للبيت الأبيض.

وقال ترامب: «أتعلمون، إن حزب الله ذكي جداً. كلهم أذكياء جداً».

وردّ نائب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس على تعليقات ترامب بالقول إنها «خطرة وجنونية». وكما ردّت إسرائيل أيضاً بغضب على لسان وزير الاتصالات شلومو قرعي الذي قال في مقابلة تلفزيونية إنه من الواضح أن ترامب لا يمكن الوثوق به.

وأضاف: «من المعيب أن يسهم شخص كهذا كان رئيساً سابقاً للولايات المتحدة في الدعاية، وينشر تعليقات كهذه».

وأردف: «لا نحتاج إلى التعامل معه أو مع الهراء الذي يتفوه به».