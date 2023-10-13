شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسى رصدت مأساة القضية الفلسطينية ووضعت حلول ممكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورعفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية منذ التاريخ وقدمت الغالي والنفيس لدعم فلسطين شعبا وحكومة.

وأشار السادات، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رصد خلال كلمته اليوم أثناء تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023 مأساة الشعب الفلسطيني ووضع حلولا ممكنة تتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وأن تكون عاصمتها القدس.

وثمن السادات، كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدا أنها تضمنت رسائل كثيرة أبرزها حرص مصر على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والحفاظ على أراضيه، والتأكيد على ضرورة أن يلتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين والأعراف الدولية فيما يتعلق بحماية المدنيين، وأهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة بكافة الطرق الدبلوماسية وفي اطار حدود القانون الدولي.

ودعا السادات المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته، وأن لا ينصر إسرائيل علي حساب الإنسانية، مؤكدا أن موقف مصر إزاء القضية الفلسطينية راسخ ولا يتغير ولم يتغير ويتمثل في دعم القضية الفلسطينية.