شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: عازم على النجاح.. وحملتى الانتخابية لم تتعرض لأى مضايقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، إنه ينسب للرئيس عبدالفتاح السيسي أن هذا المناخ الديمقراطى بأن نباشر حملتنا الانتخابية، ولم تتعرض حملتنا الانتخابية لأي مضايقات.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة، في تصريحات لبرنامج كل يوم، المذاع على قناة on: الأمور ميسرة، ومتاحة لنا ونرى أن الصندوق هو من سيقول كلمته، وأنا عازم على النجاح وأرى هذا.

وتابع عبد السند يمامة: "أرى أن الرئيس السيسي في حملته الانتخابية يدفع نحو أن ينتخبه الناس ويعرض ما حققه من إنجازات، والانتخابات هذه المرة ستفصح ما الذي يريده الناس وأن الحكومة لن تمارس ضغطا وأجد استقبال حسن في الإعلام".