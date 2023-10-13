الدفاع المدني: جريحان جراء حادث سير على اوتوستراد سليم سلام

أفاد الدفاع المدني بأن عناصره "نقلت في تمام الساعة 8:30 مشاء في 12 تشرين الأول جريحًا الى مستشفى كليمنصو الطبي أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع على اوتوستراد سليم سلام - بيروت". فيما تولت جهات أخرى نقل جريحٍ ثانٍ الى المستشفى".

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