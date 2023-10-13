الجميّل: "حزب الله" ربط نفسه بما يحصل في غزة ولا طاقة للبلد بتحمل المزيد من الصراعات

ذكر رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل، "أننا نرفض إنجرار لبنان بالصراع العسكري دون أن يكون ناتجًا عن إرادة الشعب اللبناني بمؤسساته الشرعية، ولا يحق لأيّ جهة أن تأخذ قرار عن لبنان ككل".

ولفت، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أنّ "حزب الله ربط نفسه بما يحصل في غزة ولا طاقة للبلد بتحمل المزيد من الصراعات"، مشيرًا إلى أنّه "لا يوجد تحرّك عربي حتى الساعة فلماذا لبنان لوحده يتحمل هذه المسؤولية؟"، مشيرًا إلى أنّه "لدينا ما يكفي من أعمال من أجل أن نقوم بها".