وزير خارجية إيران وصل إلى بيروت

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى مبنى الطيران العام في مطار بيروت الدولي، حيث كان في استقباله النائب ايوب حميد ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائبان ابراهيم الموسوي وامين شري، سفير ايران لدى لبنان مجتبى اماني، ممثل حماس في لبنان احمد عبد الهادي وممثل حركة الجهاد الاسلامية احسان عطايا.

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