وقفة تضامنية مع غزة في حديقة الاسكوا وسط بيروت

شهدت حديقة الاسكوا وسط بيروت حشدًا جماهيريًا كبيرًا، تلبية للنداء الذي أطلقته حركة "الناصريين المستقلين- المرابطون"، وحزب "طليعة لبنان العربي الاشتراكي"، وجبهة "التحرير العربية"، من أجل الوقوف إلى جانب غزّة، في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

بدوره، أكد عضو القيادة القطرية ومسؤول مكتب العلاقات الوطنية لحزب "طليعة لبنان العربي الاشتراكي" محمود قاسم أنّ "وقفتنا هذه ليست في اطار التضامن، لاننا في خندق واحد وموقع مواجهة واحد مع العدو الصهيوني، ونحن إذ نحيي شعبنا العربي الفلسطيني على هذا الاعجاز والابداع النضالي، فهذا ليس غريبًا على شعب تعود الصبر والنضال والمطاولة، فهو يقاتل قتال الابطال منذ قرن، وينقل الراية من جيل الى جيل، وأن هذا الزلزال الذي احدثه ابطال فلسطين وأفقد العدو توازنه، جعله في حالة هلع هستيري".

من جانبه، أشار ممثل "التنظيم الشعبي الناصري" مصباح الزين، إلى أنّ "عملية طوفان الأقصى التي انطلقت من غزة أضحت عنواناً جديداً من عناوين كرامة الأمة وعزتها، ونضالاتها المتصلة عبر التاريح حتى في التوقيت، تشرين الاول والبطولات التي خاضتها الجيوش العربية، جيش العروبة الاول سورية، والجيش الثاني والثالث في مصر، هي راسخة في الوجدان ورسالة تجسيد لتبقى هذه المقاومة".

إلى ذلك، أشار نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل، إلى أنّ "طوفان المقاومة وغزة وشعب فلسطين يبتلع احتلال العدو الاسرائيلي ويكنس جزء من مستوطناته".

هذا، وأكد أمين سر حركة التحرير الوطني فتح وفصائل منظمة التحرير في بيروت سمير ابو عفش، أنّ "هذه العملية هي عملية مباركة مدماك جديد، إلى مداميك الحركة الوطنية الفلسطينية التي تصل فيما بعد بالعودة الى فلسطين، وان دم فلسطين الزكي الذي يسقط اليوم هو دفاعاً عن الأمة نحو تحرير فلسطين، نعلم ان فلسطين في ضمير الشعوب العربية".

بدوره، توجّه أمين الهيئة القيادية للمرابطين مصطفى حمدان بـ"السلام والرحمة على أرواح أحفاد أحفاد الفدائيين، الذين يسطرون اليوم ملحمة من ملاحم هذا الشعب الفلسطيني شعب الجبارين، الذي أجبر كل العالم أن يقر ويعترف يا أهل فلسطين بأن هذه الارض أرضكم، أنتم وهذا ما تدفعونه من الدم الطاهر فداء، ليس فقط لحرية الأرض الفلسطينية، انما لحرية هذه الامة من محيطها الى خليجها العربي".

وشدد على "أننا جزء لا يتجزأ من هذه المعركة، وليعلم الجميع أن العبور الثالث الى فلسطين سيكون العبور الأخير، الذي سيؤدي الى تحرير فلسطين، وسينطلق هذا العبور بداية من الجليل والجولان ومن أغوار الأردن أيضاً"، مؤكدًا "أننا سنرى في الايام المقبلة شعوب العالم وشعوب الامة في المواجهة المباشرة مع الاميركيين أمام سفاراتهم، هذه هي المعادلات اليوم".