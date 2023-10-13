إذاعة الجيش الإسرائيلي: استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية من منصبها

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن استقالة وزيرة الإعلام في الحكومة الإسرائيلية جاليت ديستال من منصبها.

وفي وقت سابق، صادق البرلمان الإسرائيلي على "حكومة الطوارئ" طوال مدة الحرب ضد الفلسطينيين بتأييد 66 نائبا مقابل أربعة، بحسب بيان صادر عن البرلمان.

وأدى عضو المعارضة بيني غانتس وأربعة أعضاء من حزبه اليمين كوزراء في الحكومة التي رفض زعيم المعارضة يائير لبيد الانضمام إليها.

وستضم حكومة الحرب نتانياهو وغانتس ووزير الجيش الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين.