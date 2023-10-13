عبداللهيان من بيروت: استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين وغزة سيلقى ردًا من باقي المحاور

أكّد وزير خارجية ​إيران​ ​حسين أمير عبداللهيان​، خلال مؤتمر صحفي فور وصوله إلى مطار ​بيروت​ الدولي، "أنني أهنئ الشعب الفلسطيني على عملية "طوفان الأقصى" التي جاءت ردًا على جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني".

ولفت إلى "أننا في بيروت نعلن بصوت عال أن الشعوب والدول الإسلامية لا تطيق استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أنّ "نزوح فلسطينيين خلال 3 أيام وقطع المياه والكهرباء والادوية عن أهل ​غزة​ تعتبر جريمة حرب يرتكبها الكيان الصهيوني".

وأعلن عبداللهيان أنّ استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين وغزة سيلقى ردًا من باقي المحاور، والكيان الصهيوني سيكون مسؤولًا عن عواقب ذلك"، مؤكدًا "أننا واستمرارًا من مشاوراتنا ستكون لنا لقاءات مع المسؤولين في ​لبنان​ بشأن غزة واجراء المشاورات بشأن القضايات العالمية والإقليمية".

وأوضح أنّ "الرئيس الإيراني ​إبراهيم رئيسي​ أجرى مباحثات مكثفة مع قادة المنطقة، من أجل دعم فلسطين"، مشيرًا إلى أنّ "بعض المسؤولين الغربيين سألوا عن فتح جبهات أخرى ضد الكيان الصهيوني، وكل الاحتمالات ممكنة".