شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين في قرغيزستان لحضور قمة رابطة الدول المستقلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع قرغيزستان خلال زيارته إلى الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وأظهر تسجيل مصوّر بوتين وهو يسلّم على نظيره القرغيزستاني صدير جباروف في بشكيك حيث تُعقد قمة رابطة الدول المستقلة. وقال بوتين خلال المحادثات مع جباروف: «أود أن أشكر الرئيس على الدعوة. لدينا أسباب قوية (للوجود هنا)، لكن حتى دون هذه الأسباب فإن هذه الزيارة تأخّرت كثيراً». وأضاف: «أتوقع أن يزداد التعاون العسكري والعسكري - التقني بين روسيا وقرغيزستان قوة واتساعاً».

وقبيل زيارة بوتين، أعلنت قرغيزستان أنها صادقت على اتفاقية لنظام دفاع جوي مشترك مع روسيا.

وقرغيزستان منضوية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري على غرار حلف شمال الأطلسي للدول السوفييتية السابقة تقوده روسيا. تأتي الزيارة في ظل انقسامات في صفوف الدول الحليفة لروسيا. وسيتغيّب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان عن القمة، وفق ما أعلنت قرغيزستان قبل يومين من الحدث. انتقد باشنيان موسكو لعدم تدخلها عندما أطلقت أذربيجان هجوماً ناجحاً لاستعادة إقليم ناغورنو كاراباخ الانفصالي الشهر الماضي. ويخطط بوتين للقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خصم أرمينيا. (أ ف ب)