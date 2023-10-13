شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا غاضبة من تصريحات الرئيس الكولومبي بشأن حرب غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوجوتا - رويترز

انتقدت الولايات المتحدة، الخميس، تصريحات أدلى بها الرئيس الكولومبي جوستافو بيتروشبه فيها تصريحات الحكومة الإسرائيلية بتصريحات «النازيين»، ودعته إلى التنديد بحركة «حماس» الفلسطينية.

وكتب بيترو، على موقع «إكس» مراراً منذ هجوم السبت الدامي على إسرائيل والذي نفذته حركة «حماس» السبت.

وأثار إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، يوم الاثنين، فرض «حصار كامل» لمنع وصول الغذاء والوقود إلى غزة التي يسكنها 2.3 مليون شخص إدانات دولية. وقال جالانت إن إسرائيل تقاتل «أناساً متوحشين».

وكتب بيترو: «هذا ما قاله النازيون عن اليهود. لا يمكن للمجتمعات الديمقراطية أن تسمح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية»، مضيفاً أن خطاب الكراهية من شأنه أن يؤدي إلى «محرقة»، رداً على تصريحات جالانت التي تم تداولها على نطاق واسع.

وشبه بيترو غزة أيضاً بمعسكر اعتقال أوشفيتز الذي كان يديره الحراس النازيون خلال الحرب العالمية، وكذلك بحي اليهود في وارسو، الذي دمره الجيش الألماني في أعقاب انتفاضة اليهود هناك.

وقالت السفيرة ديبورا ليبستادت من مكتب المبعوث الأمريكي الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية على «إكس»: «نستنكر بشدة تصريحات الرئيس بيترو وندعوه إلى إدانة حماس، المدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية».

وشبه بيترو غزة أيضاً بمعسكر اعتقال أوشفيتز الذي كان يديره الحراس النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك بحي اليهود في وارسو، الذي دمره الجيش الألماني في أعقاب انتفاضة اليهود هناك.

وتعهدت إسرائيل بتصفية «حماس»، وشنت حملة قصف واسعة النطاق، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني وإصابة أكثر من 6000 آخرين. وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة، إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجوم ارتفع إلى أكثر من 1300 شخص.