شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا تنتهك القانون الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- رويترز

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا، الخميس، تنتهك سيادتها والقانون الدولي.

وذكرت الوزارة أن سلاح الجو الإسرائيلي ألحق أضراراً بمهابط طائرات في مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما اضطر المطارين إلى تعليق العمليات التشغيلية.

وأردفت الوزارة: «في سياق التصعيد الحاد للموقف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هذه الأفعال القوية ربما تؤدي إلى تبعات شديدة الخطورة، إذ ربما تشعل تصعيداً مسلحاً في أنحاء المنطقة. ولا بد من عدم السماح بحدوث ذلك أبداً».