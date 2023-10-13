شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: غالبية الإسرائيليين يحمّلون حكومة نتنياهو مسؤولية هجوم السبت الدامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يزال الرأي العام الإسرائيلي تحت وطأة عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس السبت الماضي، إذ كشف استطلاع للرأي أن أربعة من كل خمسة إسرائيليين يعتقدون أن الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسؤولان عن الهجوم الدامي للحركة على غلاف غزة.

ونقل موقع «روسيا اليوم»، عن صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن الاستطلاع الذي أجراه «مركز الحوار»، أظهر أن 86% من المستطلعين، بما في ذلك 79% من مؤيدي التحالف الحكومي، قالوا إن عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقت من قطاع غزة السبت الماضي، هو «فشل لقيادة البلاد»، في حين قال 92% إن الحرب تسبب القلق.

واوضح الاستطلاع الذي شمل 620 إسرائيلياً، أن غالبية المشاركين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل بعد انتهاء عملية «السيوف الحديدية». وحمل 94% من المستطلع آراؤهم الحكومة اليمينية مسؤولية عدم الاستعداد الأمني ​​الذي أدى إلى الهجوم على الجنوب، حيث قال أكثر من 75% أن الحكومة تتحمل معظم المسؤولية.

ورأى 56% إنه يجب على نتنياهو الاستقالة بعد نهاية الحرب، فيما وافق 28% من ناخبي الائتلاف على هذا الرأي. كما توقع 52% من المستطلعين استقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

كما أشار معظم المشاركين أيضاً إلى أنهم لا يثقون بالحكومة لقيادة الحرب على غزة، على الرغم من أن الاستطلاع تم إجراؤه قبل انضمام وزير الدفاع السابق بيني غانتس إلى حكومة الحرب.