شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية جاليت ديستال من منصبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، استقالة وزيرة الإعلام في الحكومة اليمينية بقيادة بينامين نتنياهو، جاليت ديستال من منصبها.

وجاءت الاستقالة، بعد ساعات من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على «حكومة الطوارئ» بتأييد 66 نائباً مقابل أربعة.

وأدى عضو المعارضة بيني غانتس، وأربعة أعضاء من حزبه، اليمين كوزراء في الحكومة التي رفض زعيم المعارضة يائير لبيد الانضمام إليها. وتضم حكومة الحرب نتنياهو وغانتس ووزير الجيش الحالي يوآف غالانت.

من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أن أربعة من كل خمسة إسرائيليين يعتقدون أن حكومة نتنياهو، مسؤولة عن هجوم «حماس» على غلاف غزة وبلدات جنوب إسرائيل.