فاروق جويدة: فلسطين لم تعد أولوية.. وإسرائيل تتصور نفسها وريثة الدور المصري في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال الشاعر الكبير فاروق جويدة، إنه رفض اتفاقية أوسلو ومعاهدة كامب ديفيد ولم يتراجع عن موقفه.

وأضاف "جويدة"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، اليوم الخميس، أن إسرائيل تتصور نفسها وريثة الدور المصري في قطاع غزة وليست الدول العربية وتريد التحكم في كل مصالح البلدان وقيادة المنطقة.

وأبدى جويدة انزعاجه الشديد من الأحاديث المثارة حول تهجير أهالي غزة ونزوحهم الى سيناء، متابعًا: "اكتب عن سيناء منذ 15 عاما وكل شوية واحد في أمريكا أو إسرائيل يدعو سكان غزة للهجرة إلى سيناء".

وأكد أن الفلسطينيين كانوا مسئولين عن تراجع قضيتهم، وهناك انقسام في الشارع العربي تجاه القضية الفلسطينية وأرى أنها لم تعد لها أولوية.

وتابع: "أنيس منصور كان صديقي ومكتبة بجانب مكتبي وفي إحدى المرات دخل عليا وفي يده السفير الإسرائيلي لم أسلم عليه وطلعت أجري"، مضيفًا: "زرت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في منزله بعمان وكشف لي الكثير من الأسرار عما يجري في الكواليس".

وشدد على أن القوات المسلحة المصرية كلما كانت قوية وقادرة تستطيع في أي لحظة الوقوف ضد أي مؤامرة.