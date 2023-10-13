"وول ستريت": واشنطن تنقل طائرات مقاتلة لقاعدة عسكرية في الإمارات لدعم إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن مصادر في البنتاغون، بأنه تم نقل طائرات مقاتلة طراز A-10 إلى قاعدة الظفرة في الإمارات، "لدعم إسرائيل، وردع أي هجمات محتملة".

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن سربًا من طائرات الهجوم الأرضي من طراز A-10 المتمركزة في قاعدة ديفيس-مونثان الجوية في أريزونا ستتمركز في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات.

وقال مسؤولو الدفاع في الولايات المتحدة، إن جميع الأسراب الإضافية التي صدرت أوامر بتوجهها إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تكون في مكانها بحلول الأسبوع المقبل.

وتوجد قاعدة الظفرة على بعد نحو 32 كيلومترا جنوب غرب أبو ظبي، وتعد قاعدة لكل من القوات الإماراتية والأميركية والفرنسية.

تستضيف القاعدة الجناح المقاتل لسلاح الجو الإماراتي، الذي يضم سرب شاهين الأول والثاني والثالث المجهز بمركبة لوكهيد مارتن إف -16 إي / إف ديزرت فالكون.

تشكل قاعدة الظفرة مكان واشنطن الرئيسي في الإمارات، إلا أن الجيش الأمريكي تتواجد قواته كذلك في ميناء "جبل علي" الذي تستخدمه البحرية الأمريكية.