مقتل ستة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي ومستوطنين بالضفة الغربية والقدس الشرقية

قُتل في الضفة الغربية والقدس الشرقية ستة فلسطينيين، أربعة منهم، بينهم امرأة، قضوا بنيران الجيش الإسرائيلي والاثنان الباقيان هما أب وابنه قتلهما مستوطنون إسرائيليون بالرصاص، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة أنّ شابين قُتلا ليل الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في قريتين تقعان في شمال الضفة الغربية هما جيوس الواقعة قرب طولكرم والنبي إلياس القريبة من قلقيلية.

وأوضحت الوزارة أنّ القتيلين هما ماجد سليم (17 عاماً) وقد قتل "برصاص الاحتلال" في قرية جيوس، وسامر رضوان (22 عاماً) وقد قتله الجيش الإسرائيلي في قرية النبي إلياس.

كما قُتل شاب فلسطيني ثالث برصاص القوات الإسرائيلية بعد أن أطلق النار على مركز للشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية.

وقُتلت فلسطينية مساء الخميس وأصيب زوجها وابنها وهم داخل مركبتهم برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز عسكري بالقرب من بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفق الوزارة.

وظهر الخميس، قُتل أب فلسطيني وابنه برصاص أطلقه مستوطنون إسرائيليون على جنازة أربعة فلسطينيين قرب قرية الساوية جنوب نابلس في الضفة الغربية، بينما قتلت سيدة برصاص الجيش الاسرائيلي قرب رام الله، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.