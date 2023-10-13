السيسي: غزة هي قضية العرب أجمع ومن المهم لشعبها أن يظل صامدًا ومتواجدًا على أرضه

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة فورًا إلى المسار التفاوضي، معربا عن استعداد مصر للوساطة بين الجانبين.

ولفت، في كلمة خلال حفل تخرج الكليات العسكرية، إلى "أنني أدعو جميع الجهات إلى العودة فورا للمفاوضات وحقن دماء المدنيين".

وأكّد السيسي أنّ "مصر مستعدة للوساطة بالتنسيق مع كل الجهات الإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط"، داعيا كافى الجهات "لالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم".

وأشتر إلى أنّ "مصر دائما وأبدا في مقدمة الدفاع عن الأمة العربية.. لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها يومًا"، موضحًا أن "غزة هي قضية العرب أجمع ومهم لشعبها أن يظل صامدا ومتواجدا على أرضه".

ونوه السيسي بأن "مصر ستبذل قصارى جهدها للتخفيف عن الفلسطينيين في غزة".

ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.