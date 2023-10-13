وليد جنبلاط: أتمنى عدم استدراج المقاومة ولكن إذا رأينا الأساطيل تأتينا فربما ندخل إلى الحرب

أشار الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "اتفاقية اوسلو الاولى ولدت ميّتة. لا يُمكن المساواة بين الضحايا فيما السفير الفلسطيني في لندن رفض إدانة حماس".

وتساءل جنبلاط: "على أي أرض ستقوم فلسطين و800 ألف مستوطن على ارضها؟"، مشددًا في تعليقه على تصريح وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن، على أنّه "نسي بلينكن أن هناك الاف القتلى على مدى عقود في غزة وغيرها عبر السنوات؟".

وأوضح أنّ "في كلامي السابق لم استبعد جبهة لبنان. قلت أتضامن مع المواطن اللبناني في وجه اي اعتداء واتمنى عدم استدراج المقاومة... ولكن إذا رأينا الاساطيل تأتينا فربما ندخل الى الحرب".