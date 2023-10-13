حواط: لم يعد بمقدور لبنان أن يتحمل أزمات جديدة وحروب مدمرة

أعرب عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، عن تنمياته بعدم "دخول لبنان في الحرب" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرًا أنه "لم يعد بمقدور لبنان أن يتحمل أزمات جديدة وحروب مدمرة إضافية الى مشاكله المالية والاقتصادية والمعيشية، خصوصا انه ليس هناك من جهات يمكنها أن تساعدنا في إعادة الإعمار والبناء، والشعب اللبناني لم يعد يستطيع أن يتحمل الكوارث".

وأمل حواط، في تصريح لصحيفة "الأنباء" من حزب الله "عدم إدخال لبنان في الحرب الدائرة بين حركة "حماس" وإسرائيل، معتبرًا انه في حال انخرط لبنان في تلك الحرب، ستكون نتائجها كارثية عليه، داعيا الدولة والحكومة اللبنانية الى أن يكون موقفها واضحا من هذا الموضوع.

ورأى حواط أنّ "التطورات الحاصلة والأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها البلاد، تتطلب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لمواجهة التحديات"، لافتا الى ان "الدولة اللبنانية لا يمكن ان تعود الى نصابها وانتظامها الحقيقي، قبل انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة، ليعود لبنان الى السكة الصحيحة، وغير ذلك فإن لبنان سيبقى يتخبط بالأزمات، دون قيادة ومن دون موقف حازم، ودون خريطة طريق واضحة".